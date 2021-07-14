Сенатор США намерен внести законопроект об ужесточении санкций против Кубы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) намерен в свете протестов на Кубе представить на рассмотрение законопроект о серьезном ужесточении санкций США в отношении руководства островного государства, а также предлагает рассмотреть возможность кибератак против Гаваны. С данным заявлением законодатель выступил во вторник в эфире телеканала Fox News .

Говоря о том, какие меры может принять Вашингтон с целью поддержки участников протестов, Грэм отметил: "Я внесу законопроект о "Свободной Кубе", который выведет санкции против коммунистического режима на новый уровень". "Думаю, мы должны рассмотреть возможность кибератак против режима, который использует киберсферу для подавления кубинского народа", - добавил он.

Грэм также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать, что "не будут оставаться в стороне" от происходящего на Кубе. Он раскритиковал действующую демократическую администрацию США за то, что она не предпринимает активных действий в свете протестов.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".