В МИД ФРГ считают, что продвинулись на переговорах с США по "Северному потоку - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас полагает, что ФРГ и Соединенные Штаты достигли прогресса в вопросах реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом политик заявил во вторник вечером в ходе визита в Детройт.

"За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям", - приводит слова Мааса агентство DPA. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал предсказывать, будет ли объявлено о прорыве на переговорах по "Северному потоку - 2" во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Белом доме, намеченной на 15 июля.

"Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся", - подчеркнул министр, уточнив, что сроки отходят на второй план. "Но, конечно, было бы неплохо, если бы это было так, пока канцлер находится в Вашингтоне", - уточнил Маас.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

В июле исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt заявил, что строительные работы в рамках проекта "Северный поток - 2" могут быть завершены уже в следующем месяце, а цель компании - запустить трубопровод в текущем году.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.