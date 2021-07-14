В Раде заявили, что отставка главы МВД не была следствием конфликта с руководством Украины

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский имел предварительную договоренность с главой МВД страны Арсеном Аваковым о его возможной отставке, и конфликтов вокруг этого вопроса в руководстве страны не было. Об этом в среду сообщила заместитель главы парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Конфликтов, связанных с отставкой [Авакова], нет", - заявила она в эфире телеканала "Украина-24". По словам Кравчук, этот вопрос был урегулирован заранее. "У них [Зеленского и Авакова] была договоренность, что когда президент скажет, что настало время [покинуть пост министра], то Аваков напишет заявление об отставке, что в принципе и произошло", - отметила она.

Кравчук считает, что глава МВД при рассмотрении Верховной радой вопроса его отставки не будет держаться за свою должность и голосов для принятия соответствующего решения в зале парламента хватит. Она также выразила уверенность в том, что у Рады не возникнет проблем при назначении нового министра - главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. "Уверена, что наша фракция даст достаточное количество голосов", - отметила Кравчук.

Во вторник министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что подал в отставку. Его сообщение опубликовала пресс-служба МВД. Зеленский, в свою очередь, предложил назначить на этот пост Монастырского, сообщил депутат "Слуги народа" Александр Качура по итогам заседания фракции. Предположительно, вопрос об отставке Авакова парламент рассмотрит в четверг, а о назначении Монастырского - в пятницу.

Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Он является единственным министром, пришедшим после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста до настоящего времени. Авакову удавалось сохранять должность, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины.