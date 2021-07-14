Пашинян снял с должности секретаря Совбеза Армена Григоряна

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян принял решение освободить Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности и назначить на пост первого заместителя министра иностранных дел республики. Соответствующее постановление было выложено в среду на официальном сайте правительства.

"В соответствии со статьей 711 закона "Об образовании и деятельности Совета безопасности" освободить Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности. <...> Руководствуясь частью 1 статьи 9 закона "Об общественной службе", назначить Армена Григоряна первым заместителем министра иностранных дел", - говорится в документах.

Григорян был назначен на должность секретаря Совбеза после событий мая 2018 года, когда в результате уличных протестов бывший тогда оппозиционным депутатом Никол Пашинян был избран премьер-министром.

В настоящий момент МИД Армении функционирует без руководства, после того как в конце мая бывший руководитель ведомства Ара Айвазян и трое его заместителей ушли в отставку. По информации местных СМИ, причиной этого решения стало их несогласие с позицией Пашиняна, в частности по вопросу армяно-азербайджанских отношений. Некоторые СМИ также сообщают, что теперь, став первым заместителем министра иностранных дел, Григорян может быть назначен новым главой МИД.