Роухани заявил, что Иран способен обогащать уран до 90% при необходимости

ТЕГЕРАН, 14 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что имеющиеся у его страны мощности достаточны для того, чтобы обогащать уран до 90%. Об этом сообщает в среду агентство Mehr .

"[Противники Ирана] хотели, чтобы ядерный объект в Фордо был остановлен, но этого не произошло. Наша Организация по атомной энергии может обогащать уран до 20% и 60%. И если однажды для работы нашего реактора понадобится уран, обогащенный до 90%, мы сможем его произвести", - сказал президент. Он добавил, что Тегеран не собирается отказываться и от реактора на тяжелой воде в Араке.

15 июня официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что республика обогатила 108 кг урана до 20%, то есть приблизилась к исполнению установки Меджлиса (парламента) о производстве в течение года 120 кг урана соответствующего уровня обогащения. Эта работа была проведена в рамках принятого в конце 2020 года закона, обязывающего правительство нарастить темпы обогащения урана. Кроме того, планируется, что в течение года власти введут в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг IR-2m на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку.