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Армянский военный погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

В Минобороны Армении отметили, что у азербайджанской стороны тоже есть потери

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащий ВС Армении погиб среду в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянское военное ведомство.

"Инцидент был зарегистрирован на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Подразделения ВС Азербайджана для продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - отмечается в заявлении Минобороны.

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