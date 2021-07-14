У здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Пенсионеры - бывшие представители силовых структур Украины, которые в среду проводят акцию протеста у Верховной рады, пытались штурмовать здание парламента, где сейчас проходит пленарное заседание. Они были оттеснены полицией, поле чего завязалась драка. Трансляцию ведет телеканал "Украина-24".

Ветераны силовых структур в Киеве и областных центрах Украины в среду проводят акции протеста с требованием пересчета пенсий.

Возле Рады собрались более тысячи бывших силовиков. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия, главное требование протестующих адресовано президенту страны Владимиру Зеленскому, от которого ожидается подписание распоряжения по пересчету пенсий. "Президент обещал дать поручение министрам обороны, внутренних дел, командующему Нацгвардии, председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другим руководителям силовых ведомств подписать приказы для подготовки документов о денежном обеспечении. Пока такой команды не было, поэтому мы до сих пор получаем в два-три раза меньше положенного", - сказал один из митингующих. По его словам, ветераны-силовики планируют в среду пройти маршем к зданию правительства и там также озвучить свои требования.

Бывшие силовики снесли металлическое ограждение у здания парламента, пытались прорваться к дверям нескольких подъездов главного здания Рады. Полиция, противодействуя протестующим, применила слезоточивый газ, завязалась драка.

Протестующие перекрыли движение на улицах Грушевского и Шелковичной, где находится парламент и правительство Украины, сообщило издание "Сегодня".

Вследствие этого движение в центре Киева парализовано, город стоит в многокилометровых пробках.

На прошлой неделе после массовых обращений к руководству Украины Зеленский поставил задачу правительству принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий бывшим военным. По его словам, из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военным, в связи с чем образовалась существенная разница между пенсиями, назначенными до 2018 года, и новыми выплатами.

Постановление об индексации пенсий бывшим силовикам, которое должен принять кабинет министров, призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности, предполагается, что с 1 июля будет установлена доплата в размере 2 тыс. гривен (около $74) для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3 854 гривны ($140). Будут также повышены выплаты участникам боевых действий, утратившим трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат прибавку в размере почти 700 гривен ($25).