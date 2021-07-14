Форум граждан России открылся в Луганске

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Форум граждан России с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и РФ начал свою работу в Луганске. Об этом в среду сообщило агентство Луганскинформцентр.

В ходе работы политические лидеры, общественные деятели и ученые обсудят вопросы защиты и реализации прав сограждан, усиление международного сотрудничества и интеграционных процессов. В рамках форума работают три секции: "Актуальные проблемы граждан России, проживающих за пределами страны", "Поддержка и защита граждан России за рубежом", "Реализация прав граждан России, проживающих за рубежом, на участие в избирательном процессе".

В мероприятии участвуют представители Донбасса, России, Южной Осетии и Абхазии. В числе представителей республик Донбасса - глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, заместитель министра иностранных дел ДНР Наталья Михайлова. В форуме принимают участие первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, депутаты Госдумы Артем Туров, Игорь Станкевич, Лариса Тутова, представители волгоградской и костромской областных дум, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Южную Осетию на форуме представляют председатель правительства республики Геннадий Бекоев, первый заместитель руководителя администрации президента Алан Джуссоев, полномочный представитель правительства в парламенте Зураб Кокоев. В онлайн-формате к форуму также присоединятся общественный деятель, председатель совета фонда "Своих не бросаем" Мария Бутина, председатель комитета по социально-политическим исследованиям Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Нателла Акаба и другие.