Глава ЛНР заявил, что Россия за семь лет ни разу не оставляла республики Донбасса в беде

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Россия на протяжении семи лет с начала военной агрессии Киева против жителей Донбасса поддерживала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), оказывая гуманитарную и экономическую помощь. Об этом в среду в ходе Форума граждан России заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В нелегкий и переломный для всего Донбасса момент - в 2014 году - Россия протянула нам руку помощи. Семь лет жизни нашего молодого государства Российская Федерация ни разу не оставляла нас в беде. Всегда помогала гуманитарно и экономически, оказывала поддержку на международной арене. Семь лет мощной поддержкой для нас была и есть лидирующая российская партия - "Единая Россия". Благодаря ее инициативам, в том числе и на законодательном уровне, жители Донбасса твердо уверены в светлом и мирном будущем", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Пасечник напомнил, что "уже более полумиллиона жителей ЛНР и ДНР стали гражданами России". "Это число ежедневно увеличивается. С каждым днем мы получаем еще больше возможностей в правовом и социальном поле Российской Федерации", - отметил он.

Глава республики также подчеркнул, что в 2014 году после госпереворота на Украине жители Донбасса "преследовали единственную цель - остаться частью русского мира, защитить свою историю, свою национальную идентичность". По его словам, начало работы Форума граждан России свидетельствует о том, что жителям Донбасса удалось достичь этой цели.

Форум граждан России открылся в среду в Луганске. В мероприятии принимают участие представители Донбасса, России, Южной Осетии и Абхазии. В ходе работы политические лидеры, общественные деятели и ученые намерены обсудить вопросы защиты и реализации прав сограждан, усиление международного сотрудничества и интеграционных процессов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.