Совещание министров промышленности и энергетики может появиться в структуре ШОС

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержали предложение Таджикистана об учреждении Совещания министров промышленности и энергетики, чтобы углубить сотрудничество в этой сфере. Об этом сообщил в среду глава таджикского внешнеполитического ведомства Сироджиддин Мухриддин по итогам состоявшегося в Душанбе Совета министров иностранных дел стран ШОС.

"В ходе заседания были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в экономической сфере. Таджикистан в целях наращивания сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии, в рамках своего председательства предложил рассмотреть возможность учреждения нового механизма взаимодействия - Совещания министров промышленности и энергетики. Все страны поддержали эту инициативу", - сказал Мухриддин.

Он добавил, что, кроме того, министры приняли за основу план совместных мер по преодолению последствий пандемии, а также согласовали положения о гимне организации. "Мы согласовали инициированные Таджикистаном положения о гимне ШОС. Впервые в истории организации", - пояснил глава внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.

Высшим органом ШОС является Совет глав государств, который собирается раз в год. Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями. Среди постоянных органов ШОС - Совет глав правительств, который принимает бюджет и рассматривает вопросы, относящиеся к экономическим сферам деятельности организации. Совет министров иностранных дел рассматривает вопросы текущей повестки, Совет национальных координаторов отвечает за координацию и управление текущей деятельностью ШОС. Также при необходимости и по поручению Совета глав государств или глав правительств могут проводиться совещания и встречи глав профильных министерств и ведомств в какой-либо области.