Страны ШОС призвали афганские стороны воздержаться от дестабилизирующих шагов

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств ШОС настоятельно призывают стороны конфликта в Афганистане воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации в районах границ республики. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам встречи в формате контактной группы ШОС - Афганистан.

"Настоятельно призываем все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами-членами ШОС", говорится в распространенном в среду документе.