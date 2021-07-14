Закон по защите конституционного строя Белоруссии признали соответствующим конституции

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Белоруссии признал соответствующим конституции республики закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Об этом говорится в решении КС, текст которого опубликован в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует конституции, - сообщает агентство БелТА со ссылкой на решение КС. - Оценив содержание норм, КС пришел к выводу, что устанавливаемое правовое регулирование соответствует положениям конституции и отвечает требованиям международно-правовых актов".

Как указали в КС, принятие закона обусловлено необходимостью совершенствования правового регулирования деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения. Конституционность этого закона была рассмотрена судом в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля.

25 июня Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном чтении данный законопроект. Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента "О защите суверенитета и конституционного строя".

Разработчики документа считают, что он будет способствовать созданию дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышению эффективности государственной системы управления, в том числе деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, укреплению территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Белоруссии, гражданского мира и согласия в республике.