СБУ вызвала на допрос членов ОПЗЖ по делу о соглашении о размещении флота РФ в Крыму

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос сопредседателя парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко и еще четырех депутатов Верховной рады. Допрос будет касаться дела о Харьковских соглашениях 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму.

Повестки о вызове на допросы опубликованы на официальном сайте СБУ. Согласно им, Бойко должен прибыть в спецслужбу 21 июля, его коллеги по фракции Виталий Борт и Сергей Ларин - 20 июля, Дмитрий Шпенов - 19 июля. Кроме этого, на этот же день назначен допрос парламентария от депутатской группы "За будущее" Игоря Палицы.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии агентству РБК-Украина в среду уточнил, что допрос касается дела о Харьковских соглашениях.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил СБУ выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда допустил возможность предъявления обвинений по статье о госизмене депутатам Верховной рады, голосовавшим за Харьковские соглашения. По его мнению, итогом заключения соглашений стало создание условий, из-за которых Украина "потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны".

Позднее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты парламента не несут ответственности за поддержку в 2010 году соглашений. В то же время глава Минюста Украины Денис Малюська допустил, что депутаты могут быть привлечены к ответственности, "но не за сам факт голосования или его результат, а за действия, предшествовавшие ему, например, если голосование осуществлялось за взятку или имел место другой состав преступления". Кроме того, по его словам, к уголовной ответственности могут быть привлечены чиновники различных ведомств, которые участвовали в подготовке соглашений.

24 марта Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову в связи с подготовкой в 2010 году Харьковских соглашений.

Харьковские соглашения

После распада СССР в 1991 году Черноморский флот стал объектом спора между Россией и Украиной. 9 июня 1995 года в Сочи президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма заключили соглашение о раздельном базировании ЧФ РФ и ВМС Украины в Севастополе. В соответствии с соглашениями, подписанными между Россией и Украиной 28 мая 1997 года, срок использования российским флотом земли, акваторий, бухт и объектов инфраструктуры в Крыму составлял 20 лет. Представители Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения о продлении на 25 лет пребывания в Крыму ЧФ РФ.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

16 марта этого года два депутата от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде предложили денонсировать Харьковские соглашения. Однако 5 апреля МИД Украины выступил против этой инициативы, заявив, что Харьковские соглашения являются "дополнительным аргументом" для борьбы с Россией в международных судах.