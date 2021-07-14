В ФРГ объяснили ошибкой в дате временные несостыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального связаны с ошибкой в дате; во второй редакции она была исправлена. С таким утверждением выступил в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"В первом проекте, действительно, была ошибка в дате - речь шла о 20 августе как о дате обращения со стороны Германии вместо правильного 4 сентября. Эту ошибку секретариат увидел и во второй редакции исправил, чтобы не было никаких недопониманий", - утверждал он. По словам Бройля, в случае первого проекта речь шла о черновом документе.

"Я могу уже сейчас опровергнуть то, что ОЗХО якобы по обращению одной единственной страны-участницы может направить миссию. Это не соответствует фактам", - сказал Бройль.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад ОЗХО обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.