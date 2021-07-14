Литва предложит ЕС пересмотреть миграционную политику

ВИЛЬНЮС, 14 июля /ТАСС/. Вильнюс считает необходимым добиваться в Брюсселе пересмотра миграционной политики Евросоюза, которая, по мнению Литвы, является слишком либеральной. С такой инициативой выступили в среду парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне и по внешней политике, сообщил журналистам председатель первого из них Лауринас Касчюнас.

"Совместным решением комитеты постановили предложить МИД сформулировать правовые положения о пересмотре действующих правил в сфере миграции, которые несколько устарели и должны быть более гибкими", - сказал он.

По словам политика, необходимо ужесточить правила обжалования нелегальными мигрантами негативного решения о предоставлении убежища. "Тем самым они, жалуясь, жалуясь и жалуясь, затягивают процесс, манипулируя этим правом", - отметил Касчюнас. Еще одним предложением является запрет для таких лиц [до решения по их просьбе об убежище] на свободу передвижения по стране. "В Европе должно расти понимание того, что ограничение права свободного передвижения должно быть нормальной практикой сдерживания миграции", - заявил председатель комитета.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 738 нелегалов преимущественно из стран Азии, что в 21,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.