Джонсон заявил, что в Британии будут штрафовать соцсети, не удаляющие расистские сообщения

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании готовит законопроект, направленный на борьбу с расизмом в социальных сетях. Как заявил в среду в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, компании, которые не удаляют сообщения расистского характера, будут штрафоваться на сумму до 10% от их глобальных доходов.

"Прошлым вечером я провел встречу с представителями Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat и Instagram и дал понять им, что мы примем законодательные меры по борьбе [с расизмом]. Если они не избавятся от ненависти и расизма на своих платформах, то столкнутся со штрафами в размере до 10% от их глобальных доходов. Мы обладаем технологиями, которые позволят нам сделать это", - указал глава британского кабмина.

Комментируя случаи расизма в отношении ряда футболистов сборной Англии после проигранного финального матча чемпионата Европы против команды Италии, Джонсон подчеркнул, что фанатам, признанным виновным в оскорблении спортсменов на расовой почве, впредь будет запрещено посещать стадионы. "Мы принимаем практические шаги, чтобы изменить режим доступа на стадион. Люди, виновные в расизме по отношению к футболистам в соцсетях, не смогут посещать матчи", - отметил он.

11 июля сборная Италии победила англичан в финале чемпионата Европы в серии пенальти. Темнокожие футболисты сборной Англии Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Рэшфорд и Санчо родились в семьях выходцев из Вест-Индии, Сака - британец с нигерийскими корнями.

Официальный представитель компании Twitter сообщил, что администрация одноименной соцсети удалила свыше тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии после финала. Джонсон осудил эти проявления расизма. Глава МВД Великобритании Прити Пател пообещала призвать к ответу авторов подобных комментариев. При этом защитник сборной Англии Тайрон Мингз обвинил саму Пател в разжигании ненависти, напомнив, что она ранее критически оценивала решение футболистов вставать на одно колено перед матчами в знак поддержки движения Black Lives Matter.