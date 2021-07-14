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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян подчеркнул важность сотрудничества Армении с Россией в сфере безопасности

У двух стран обширная повестка совместной работы, отметил и.о. премьер-министра республики

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в среду на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным подчеркнул важность сотрудничества Еревана и Москвы для преодоления нестабильной ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

"По словам Пашиняна, у двух стран обширная повестка сотрудничества, над реализацией которой правительства активно работают. Пашинян подчеркнул важность армяно-российского сотрудничества в контексте преодоления нестабильной ситуации в регионе, подчеркнул ключевую роль РФ в обеспечении безопасности", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи собеседники затронули повестку армяно-российских отношений, происходящие в регионе события и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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