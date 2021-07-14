КС Испании счел противоречащей конституции домашнюю изоляцию из-за ковида весной 2020 года

По ее информации, речь идет о режиме домашней изоляции. В середине марта 2020 года правительство Испании ввело режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, школы, спортзалы, всевозможные развлекательные заведения, испанцы могли выходить из дома только в случае крайней необходимости. По мере улучшения эпидемической ситуации в стране ограничения постепенно ослаблялись.

Жалоба в КС была подана крайне правой партией "Вокс". Ранее газета El País передавала, что домашняя изоляция весной прошлого года противоречила конституции, поскольку для принятия такой строгой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности. Данное решение суда может означать, что все штрафы, наложенные за нарушение ограничительных мер в этот период, будут аннулированы.