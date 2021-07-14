Президент Афганистана заявил, что безопасность в стране укрепится в течение трех месяцев

ТЕГЕРАН, 14 июля. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани считает, что безопасность в стране в значительной степени будет укреплена в течение трех ближайших месяцев. Как сообщает в среду телеканал TOLOnews , такое заявление он сделал во время поездки в город Мазари-Шариф в провинции Балх на севере Афганистана.

"Ситуация с безопасностью в стране значительно улучшится в течение трех ближайших месяцев. Талибы будут побеждены, а все захваченные ими территории возвращены", - сказал он. Гани в Мазари-Шарифе встретился с гражданскими активистами, журналистами и сотрудниками местной администрации. Он особо отметил, что для победы над движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо национальное единство.

За последние месяцы девять районов провинции Балх перешли под контроль талибов. На фоне этого в населенных пунктах провинции появились группы ополченцев для противодействия радикалам.

По словам губернатора Балха Мохаммада Фархата Азими, силы безопасности, помимо прочего, обсуждают планы по защите порта Хайратон на севере провинции. Этот порт и погранпереход на реке Амударья расположены на границе с Узбекистаном.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.