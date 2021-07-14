Минобороны Азербайджана планирует увеличить число военных учений с ВС Турции

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Азербайджан и Турция планируют увеличить число совместных военных учений с привлечением различных видов войск. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, принимая в среду нового посла Турции в Баку Джахита Багчы, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Министр обороны подчеркнул, что предусмотрено увеличение числа совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения обеих стран", - говорится в сообщении.

Гасанов отметил, что в вооруженных силах страны продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции.

Глава оборонного ведомства поблагодарил турецкую сторону за поддержку в подготовке военных кадров и работе по очистке территорий в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении.