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Минобороны Азербайджана планирует увеличить число военных учений с ВС Турции

Глава ведомства Закир Гасанов отметил, что в стране продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Азербайджан и Турция планируют увеличить число совместных военных учений с привлечением различных видов войск. Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, принимая в среду нового посла Турции в Баку Джахита Багчы, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Министр обороны подчеркнул, что предусмотрено увеличение числа совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения обеих стран", - говорится в сообщении.

Гасанов отметил, что в вооруженных силах страны продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции.

Глава оборонного ведомства поблагодарил турецкую сторону за поддержку в подготовке военных кадров и работе по очистке территорий в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении.

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