Правительствам Белоруссии и РФ поручили разработать план противодействия западным санкциям

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия санкциям Запада. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Переговоры двух лидеров прошли во вторник в Санкт-Петербурге.

"Правительствам поручено принять и разработать тот самый совместный план противодействия санкциям", - сказала она в интервью телеканалу "Мир". По словам Эйсмонт, президенты также затронули тему снятия остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

Минск и Москва завершили работу над программами по гармонизации налогового законодательства и по таможенной сфере, отметила пресс-секретарь Лукашенко.