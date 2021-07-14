Глава МИД КНР предложил провести в Китае переговоры между властями Афганистана и талибами

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китай готов организовать и провести на своей территории новый раунд переговоров между властями и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду на министерской встрече в формате контактной группы ШОС - Афганистан в Душанбе заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"КНР также готова в надлежащее время организовать проведение в Китае межафганских переговоров", - приводятся его слова на сайте МИД КНР. Он отметил, что страны ШОС должны содействовать тому, чтобы различные силы афганского правительства и оппозиции демонстрировали гибкость и искали общую почву для урегулирования противоречий, чтобы как можно скорее достичь национального примирения.

"Китай в будущем продолжит при полном уважении государственного суверенитета Афганистана наводить мосты между всеми заинтересованными сторонами, оказывать посреднические услуги по примирению, содействовать и предоставлять свой опыт для стимулирования конструктивных процессов по политическому урегулированию афганской проблемы", - резюмировал Ван И.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению их представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.