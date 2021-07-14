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США начали в Австралии крупные учения Talisman Saber

В тренировках задействованы 17 тыс. военных

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Масштабные военные учения под кодовым названием Talisman Saber под руководством США начались в Австралии. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Учения будут проходить с 14 июля и до середины следующего месяца, - сказал он. - В них примут участие более 17 тыс. человек". Кирби уточнил, что в маневрах будут задействованы военнослужащие из США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Кроме того, наблюдателями на учениях выступят представители Германии, Индии, Индонезии и Франции.

По словам пресс-секретаря Пентагона, в ходе маневров, в частности, будет отрабатываться высадка десанта, наземные, морские и воздушные операции. Учения призваны улучшить военную координацию США и их союзников.

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