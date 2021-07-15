Меркель совершит "прощальный визит" в США и проведет в Вашингтоне переговоры с Байденом

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, по всей видимости, отправится в четверг в свою последнюю важную внешнеполитическую поездку на посту главы правительства ФРГ - она посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Визит призван придать новый импульс развитию германо-американских отношений, которые были серьезно подорваны при Дональде Трампе, и уладить разногласия по ряду вопросов, в частности по проекту "Северный поток - 2".

В программе Меркель переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис в формате рабочего завтрака, встреча с представителями деловых кругов ФРГ. Кроме того, канцлер получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса. После переговоров с Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне американская сторона организует рабочий ужин. Меркель на нем будет сопровождать ее супруг Иоахим Зауэр.

Байден неоднократно подчеркивал важность отношений США и Германии. До Меркель в июне-июле Соединенные Штаты посетили сразу несколько германских министров: в конце июня - главы Минэкономики Петер Альтмайер и Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на текущей неделе - министр иностранных дел Хайко Маас.

Переговоры по "Северному потоку - 2"

Визит Меркель призван засвидетельствовать гармонию в трансатлантических отношениях. Однако по некоторым вопросам позиции Берлина и Вашингтона серьезно расходятся. Одним из основных камней преткновения остается "Северный поток - 2". США открыто выступают против строительства трубопровода и прилагают активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.