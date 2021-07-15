Меркель совершит "прощальный визит" в США и проведет в Вашингтоне переговоры с Байденом

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, по всей видимости, отправится в четверг в свою последнюю важную внешнеполитическую поездку на посту главы правительства ФРГ - она посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Визит призван придать новый импульс развитию германо-американских отношений, которые были серьезно подорваны при Дональде Трампе, и уладить разногласия по ряду вопросов, в частности по проекту "Северный поток - 2".
В программе Меркель переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис в формате рабочего завтрака, встреча с представителями деловых кругов ФРГ. Кроме того, канцлер получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса. После переговоров с Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне американская сторона организует рабочий ужин. Меркель на нем будет сопровождать ее супруг Иоахим Зауэр.
Байден неоднократно подчеркивал важность отношений США и Германии. До Меркель в июне-июле Соединенные Штаты посетили сразу несколько германских министров: в конце июня - главы Минэкономики Петер Альтмайер и Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на текущей неделе - министр иностранных дел Хайко Маас.
Переговоры по "Северному потоку - 2"
Визит Меркель призван засвидетельствовать гармонию в трансатлантических отношениях. Однако по некоторым вопросам позиции Берлина и Вашингтона серьезно расходятся. Одним из основных камней преткновения остается "Северный поток - 2". США открыто выступают против строительства трубопровода и прилагают активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.
Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации "Северного потока - 2". Тем не менее администрация Байдена постаралась не усугублять конфликт вокруг проекта: госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам дипломата, это решение отвечает национальным интересам США.
В самом начале июня высокопоставленная переговорная группа из ФРГ отправилась в США, чтобы обсудить реализацию проекта и устранить разногласия. Ее возглавил внешнеполитический советник канцлера Ян Хеккер. Во вторник Маас заявил, что обе стороны достигли прогресса на переговорах. Германская сторона надеется добиться взаимоприемлемых результатов до августа текущего года. В Берлине рассчитывают на то, что визит Меркель в Вашингтон позволит в значительной степени сблизить позиции.
Прощальный визит
Как отметил в интервью медиакомпании Deutsche Welle эксперт берлинского Фонда науки и политики по трансатлантическим отношениям Маркус Кайм, поездка канцлера скорее всего "носит характер прощального визита". "До окончания срока полномочий Меркель остаются считанные месяцы", - напомнил он. 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении после них уйти из политики.
По мнению эксперта, американцы "с некоторой тревогой смотрят на вакуум, который она оставит после себя". Кайм полагает, что глобальных заявлений во время визита ждать вряд ли стоит. Тем не менее не исключено, что Меркель и Байден смогут договориться об отмене запрета на въезд в США для жителей Шенгенской зоны, от которого страдают в том числе многие фирмы, считает Кайм.
Как ожидается, канцлер и президент обсудят и сотрудничество в рамках НАТО. Ранее власти Германии заявляли о приверженности цели повышения расходов на оборону в размере 2% от национального ВВП. США также ожидают, что ФРГ возьмет на себя больше ответственности при проведении военных операций альянса за рубежом.