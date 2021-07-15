{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста на Кубе

Мэр Майами предложил Байдену изучить возможность нанесения ударов по Кубе

Фрэнсис Суарес считает, что администрации президента США следует изучить возможность "создания коалиции", чтобы осуществить "на Кубе военные действия"
Мэр города Майами Фрэнсис Суарес AP Photo/Evan Vucci
Описание
Мэр города Майами Фрэнсис Суарес
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Мэр города Майами Фрэнсис Суарес предложил властям США рассмотреть идею нанесения воздушных ударов по Кубе. Такое заявление он сделал, выступая в эфире телеканала Fox News.

На эту тему

По словам мэра Майами, администрации президента США Джо Байдена следует изучить возможность "создания коалиции", с тем чтобы осуществить "на Кубе военные действия". В качестве примеров подобных "военных интервенций" он привел проведенную в 2011 году спецслужбами США операцию на северо-западе Пакистана, в результате которой был убит глава террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен, а также бомбардировки Югославии силами НАТО, которые, по словам Суареса, были необходимы "для решения гуманитарных вопросов".

Ведущая в ответ на это уточнила у мэра Майами, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы. "Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его", - заявил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что Соединенные Штаты намерены корректировать политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими там событиями. Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало о том, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Теги
СШАКубаАкции протеста на Кубе
Госдеп раскрыл содержание разговора Путина и Керри
Госдеп раскрыл содержание разговора Путина и Керри
Читать полностью