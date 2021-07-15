Мэр Майами предложил Байдену изучить возможность нанесения ударов по Кубе

По словам мэра Майами, администрации президента США Джо Байдена следует изучить возможность "создания коалиции", с тем чтобы осуществить "на Кубе военные действия". В качестве примеров подобных "военных интервенций" он привел проведенную в 2011 году спецслужбами США операцию на северо-западе Пакистана, в результате которой был убит глава террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен, а также бомбардировки Югославии силами НАТО, которые, по словам Суареса, были необходимы "для решения гуманитарных вопросов".

Ведущая в ответ на это уточнила у мэра Майами, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы. "Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его", - заявил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что Соединенные Штаты намерены корректировать политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими там событиями. Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало о том, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.