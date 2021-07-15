CNN: администрация Байдена задумалась о создании чрезвычайной линии связи с Пекином

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность создания чрезвычайной линии связи с китайским руководством. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Предполагается, что Байден или его ключевые помощники могли бы в экстренной ситуации позвонить или передать сообщение председателю КНР Си Цзиньпину или лицам в его окружении. Речь могла бы идти, в частности, о неожиданных перемещениях войск или кибератаках.

В публикации отмечается, что власти США еще не обсуждали данную идею с представителями КНР и не проработали целый ряд технических вопросов. Пока нет ясности относительно того, может ли Пекин согласиться с этим предложением.

Схожая система связи с китайскими военными уже имеется в Пентагоне. Она предназначена исключительно для обсуждения вопросов в военной сфере. Ее используют редко, были случаи, когда американская сторона не получала ответа, говорится в публикации.

Источники уточнили, что создание дополнительного канала экстренной связи в администрации Байдена рассматривают в качестве одного из элементов усилий с целью снижения риска конфликта между США и Китаем.

По сведениям телеканала, в Вашингтоне считают, что китайская сторона часто не отвечает своевременно на срочные запросы со стороны США.