Власти Кубы временно разрешили ввозить медикаменты в страну без уплаты пошлин

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Кубы временно отменили таможенные сборы на ввоз медикаментов частными лицами в страну до конца года. Об этом в среду сообщил в эфире государственного телевидения премьер-министр республики Мануэль Марреро.

"Принято решение временно и в исключительных случаях разрешить пассажирам ввоз в багаже без взимания таможенных пошлин продуктов питания, средств гигиены и лекарств", - сказал премьер.

Мера будет действовать по меньшей мере до конца года. Республика в последние месяцы переживает дефицит медикаментов, проблема также усугубляется пандемией коронавируса.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, отметив, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство якобы не может контролировать сложную эпидемическую ситуацию.

Во вторник министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья заявил, что активно призывающие в социальных сетях к "гуманитарной интервенции" на Кубу в реальности хотят военного вторжения США на остров.