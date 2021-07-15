Источник: США могут вернуться к идее назначения посла на Кубу на фоне беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Трое американских сенаторов высказались в поддержку идеи назначения посла США на Кубу на фоне беспорядков, прошедших в этой стране. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в американских деловых кругах, связанных с Кубой.

"Трое сенаторов, которые просили не называть их имен, выразили поддержку назначению посла США на Кубу на фоне начавшихся 11 июля протестов, - сказал собеседник агентства. - Один из них предложил поделиться этой идеей с Белым домом".

США и Куба не поддерживали двусторонние дипломатические отношения с 1961 по 2015 год. В 2015 году они были восстановлены. США могут назначить посла на Кубу, но пока этого не сделали. Интересы Соединенных Штатов на острове представляет временный поверенный в делах Тимоти Суньига-Браун. Куба также направила в США временного поверенного - Лианис Торрес Риверу.

Назначение посла позволило бы США усилить влияние на Кубе, а также создать рычаг давления на Гавану, если назначенец будет, например, сам выходцем с Кубы или одним из претендентов на конфискованное после революции имущество, отметил собеседник. Если Гавана откажется принять послом такого человека, продолжил он, она сама поставит себя в невыгодное положение, продемонстрировав нежелание идти по пути сотрудничества.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало о том, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По информации Кубинского агентства новостей, погиб как минимум один человек.