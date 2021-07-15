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Акции протеста на Кубе
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Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с протестующими сторонников властей

Мигель Диас-Канель отметил, что участники беспорядков "продвигают ненависть" и призывают к "линчеванию защитников Революции"
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Ariel Ley Royero/ACN via AP
Описание
Президент Кубы Мигель Диас-Канель
© Ariel Ley Royero/ACN via AP

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в среду, что множество сторонников властей страны получило ранения в столкновениях с участниками беспорядков и антиправительственных протестов в воскресенье.

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"Есть множество раненых со стороны народа, который пытался защитить порядок", - отметил он в эфире государственного телевидения. По словам президента, участники беспорядков "продвигают ненависть" и призывают к "линчеванию защитников Революции".

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, отметив, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство якобы не может контролировать сложную эпидемическую ситуацию.

Позже власти страны сообщили, что в понедельник в некоторых районах Гаваны зафиксированы атаки на полицию, один из нападавших получил смертельные ранения.

Теги
КубаДиас-Канель, МигельАкции протеста на Кубе
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