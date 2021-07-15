Блинкен призвал Россию не допускать атак на журналистов

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник опубликовал заявление, приуроченное к годовщинам убийств журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова, и призвал российские власти привлечь к ответственности тех, кто совершает нападения на работников СМИ и гражданских активистов.

"Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после того, как он разоблачил коррупцию. Эстемирова, убитая в 2009 году, раскрыла нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию покончить с безнаказанностью в отношении нападений на журналистов и гражданских активистов", - написал дипломат в Twitter.

По данным российских правоохранительных органов, к убийству Хлебникова причастна преступная группа из Чечни. Обвинения были предъявлены трем лицам, но в мае 2006 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес им оправдательный приговор. Генпрокуратура и семья убитого сразу же обжаловали его, считая, что судебный процесс проводился с нарушениями. В ноябре того же года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года у своего дома в Грозном и найдена мертвой в тот же день в окрестностях села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Следствием был установлен предполагаемый участник похищения - Алхазур Башаев. В 2010 году ему заочно было предъявлено обвинение. На тот момент он скрывался на территории Франции.