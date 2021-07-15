Президент Бразилии проведет три дня под наблюдением врачей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару проведет три дня в частной сан-паульской клинике "Альберт Эйнштейн" под наблюдением врачей, после того как утром в среду его госпитализировали с болью в брюшной полости. Об этом сообщил в среду старший сын политика, сенатор Флавиу Болсонару.

"Я разговаривал с врачом, он меня успокоил, попросил семью не беспокоиться, поскольку речь не идет о чем-то слишком серьезном. <...> Он пробудет в клинике под наблюдением три дня, чтобы оценить, потребуется ли операция. Но даже если потребуется, это будет несложная процедура", - заверил парламентарий в ходе общения с прессой.

По словам сына президента, ему удалось коротко пообщаться с отцом по телефону и тот заверил его, что чувствует себя нормально, хотя и не вполне оправился от анестезии. Он также предположил, что ухудшение состояния здоровья Болсонару связано с интенсивным президентским графиком и сопутствующим стрессом, "пищевыми привычками" и недостатком ночного отдыха.

Вместе с тем, как указывает O Antagonista со ссылкой на сразу три источника в окружении главы государства, его состояние "вызывает обеспокоенность". "Если бы оно не было тяжелым, и даже очень тяжелым, то не потребовалось бы второпях перевозить его в Сан-Паулу", - приводит издание слова одного из близких Болсонару парламентариев проправительственной коалиции. "Врачи стараются успокоить окружение президента, но очевидно, что такая, прямо скажем, экстренная ситуация вызывает обеспокоенность", - добавил этот сенатор.

Болсонару утром в среду госпитализировали для обследования в столичный военный госпиталь (HFA), где ему диагностировали непроходимость кишечника. Ранее в ходе общения со своими сторонниками Болсонару признался, что его на протяжении нескольких дней мучает непрекращающаяся икота, после того как он в начале июля перенес установку двух зубных имплантов.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет. Политик провел более трех недель в больнице и перенес в общей сложности четыре операции.