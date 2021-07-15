Мэр Майами объяснил свое заявление о возможности нанесения ударов по Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Мэр города Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарес полагает, что военные США в настоящее время обсуждают вопросы, касающиеся возможности тех или иных действий в связи с протестами на Кубе. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала MSNBC .

Суарес в эфире канала Fox News во вторник отметил, что администрации президента США Джо Байдена, по его мнению, следует рассмотреть возможность "создания коалиции", с тем чтобы осуществить "на Кубе военные действия". На вопрос, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы, Суарес ответил: "Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его".

В эфире MSNBC мэр уточнил, что говорил об ударах с воздуха по территории других стран, в том числе об операции НАТО против Югославии, "в качестве примера". "Соединенные Штаты вовлекались в самые разные ситуации по всему миру, трудно представить, что сейчас не будет никакого вмешательства со стороны США, когда события происходят в 90 милях (около 144 км, примерное расстояние между американским городом Ки-Уэст и побережем Кубы)", - добавил он.

На вопрос, по каким именно объектам на Кубе США могли бы, по его мнению, нанести удары, Суарес ответил: "Я не выступаю за ту или иную конкретную стратегию. Я не эксперт в военных вопросах. Я не являюсь американским военным. У меня нет разведывательных данных или сведений о возможностях, которые имеются у военных. Такие решения принимали бы военные. И я уверен, предаются ли они огласке или нет, но такие обсуждения, вероятно, ведут на настоящее время".

Во Флориде проживает много выходцев с Кубы. Суарес также имеет кубинское происхождение. Ранее другие американские политики из Флориды также призывали администрацию США к более решительным действиям в связи с протестами.

О ситуации на Кубе

Государственное телевидение Кубы 11 июля проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".