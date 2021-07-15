СМИ: в Гонконге примут закон, регулирующий правила использования дронов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга намерены принять закон, регулирующий правила использования беспилотных летательных аппаратов. Их владельцы будут обязаны регистрировать дроны весом свыше 250 граммов, оформлять страховки и обучаться базовым правилам эксплуатации, сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Для запуска квадрокоптеров взлетной массой свыше 7 кг также необходимо будет проходить курсы для получения навыков управления и сдавать соответствующие тесты. Ожидается, что данный законопроект будет внесен на рассмотрение Законодательного совета 21 июля и вступит в силу с 1 июня будущего года.

"Мы все согласны с тем, что необходимо регулировать использование дронов, иначе мы не будем знать, как обеспечить общественную безопасность и избежать инцидентов и ответственности сторон", - отметил депутат Френки Ик, курирующий транспортную отрасль. По его словам, все больше жителей Гонконга стали использовать квадрокоптеры в развлекательных целях, для фотосъемки или даже доставки товаров.

В первом квартале будущего года власти планируют запустить специальный портал для онлайн-регистрации дронов. Управление гражданской авиации также получит право составлять карту запретных для полетов беспилотников зон. Ежегодно это ведомство получает десятки жалоб, связанных с эксплуатацией квадрокоптеров. Так, в 2017 году полиция задержала в деловом центре города трех владельцев дронов, запускавших радиоуправляемые летательные аппараты прямо над трассой международных автогонок серии "Формула Е" с целью видеосъемок.

Беспилотники в Гонконге также используют в своей работе несколько правительственных служб - пожарные, земельный департамент и элитные полицейские подразделения.