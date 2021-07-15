Четыре телеканала в Грузии возобновили вещание, прекращенное из-за бойкота

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Грузинские телеканалы "Мтавари архи", "ТВ Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" в четверг возобновили вещание, которое ранее прервали на сутки с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в связи со смертью избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества оператора "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы.

Телекомпании в раннего утра в штатном режиме транслируют утренние передачи и информационные выпуски. "Отключение вещания было символичным протестом против насилия. Это было четким посланием для наших стратегических партнеров в Соединенных Штатах и Европе о том, что правительство Грузии меняет прозападную ориентацию. Нашей целью было показать обществу, какова жизнь без независимых СМИ", - говорится в заявлении гендиректора "Формулы" Зураба Гумбаридзе.

Четыре грузинских телеканала прекратили вещание в знак бойкота в среду. Целые сутки на экранах телекомпаний на черном фоне писались имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших при нападении противников ЛГБТ.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента прошли митинги с требованием отставки правительства. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.