Адвокаты Медведчука подали жалобу на продление ему срока домашнего ареста

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Защита главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подала жалобу на решение суда о продлении ему срока домашнего ареста на два месяца. Об этом сообщил в четверг однопартиец политика, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение?" - написал он в своем Telegram-канале. Кузьмин предположил, что судебный процесс будет "интересным".

Печерский районный суд Киева 9 июля продлил на два месяца - до 7 сентября - срок домашнего ареста Медведчука. Сам политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали постановление результатом давления на суд.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе партии. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил политика под домашний арест.