{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рада приняла отставку главы МВД Украины Авакова

Он занимал эту должность с 27 февраля 2014 года
Арсен Аваков EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Арсен Аваков
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Верховная рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующее решение депутаты приняли в четверг большинством голосов на пленарном заседании, которое транслировал телеканал "Рада".

На эту тему
Биография главы МВД Украины Арсена Авакова
Биография главы МВД Украины Арсена Авакова

Аваков сообщил в минувший вторник о том, что написал заявление об отставке после более семи лет работы на посту министра.

По мнению местных экспертов, Аваков вряд ли бы решился на уход с должности, если бы не желание президента Украины Владимира Зеленского. Политолог Андрей Золотарев считает, что решение об отставке главы МВД может быть следствием поездки Зеленского в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В тот же день стало известно о намерении Авакова оставить пост, а новым главой МВД Зеленский предложил назначить Дениса Монастырского, возглавляющего профильный комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности.

Аваков занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года. Он стал единственным членом правительства, который пришел после смены власти на Украине в 2014 году и не лишился своего поста до настоящего времени. Ему удавалось удерживаться, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины, а также вопреки критике как со стороны участников событий, которые привели к госперевороту на Украине, так и со стороны его противников. Недовольные Аваковым предъявляли ему претензии из-за неудачной реформы полиции, безуспешности в раскрытии резонансных убийств, а также за преследование оппозиции и националистов.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияАваков, Арсен БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
Пандемия COVID-19
Япония ужесточает карантинные ограничения для въезжающих из Москвы
Читать полностью