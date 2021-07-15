Рада приняла отставку главы МВД Украины Авакова

Аваков сообщил в минувший вторник о том, что написал заявление об отставке после более семи лет работы на посту министра.

По мнению местных экспертов, Аваков вряд ли бы решился на уход с должности, если бы не желание президента Украины Владимира Зеленского. Политолог Андрей Золотарев считает, что решение об отставке главы МВД может быть следствием поездки Зеленского в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В тот же день стало известно о намерении Авакова оставить пост, а новым главой МВД Зеленский предложил назначить Дениса Монастырского, возглавляющего профильный комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности.

Аваков занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года. Он стал единственным членом правительства, который пришел после смены власти на Украине в 2014 году и не лишился своего поста до настоящего времени. Ему удавалось удерживаться, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины, а также вопреки критике как со стороны участников событий, которые привели к госперевороту на Украине, так и со стороны его противников. Недовольные Аваковым предъявляли ему претензии из-за неудачной реформы полиции, безуспешности в раскрытии резонансных убийств, а также за преследование оппозиции и националистов.