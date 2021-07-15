Минобороны КНР назвало рискованной провокацией посадку самолета ВС США на Тайване

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Министерство обороны КНР выразило глубокую озабоченность в связи с посадкой военно-транспортного самолета США на Тайване и призвало США прекратить подобные "рискованные провокации". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя оборонного ведомства Китая старшего полковника У Цяня.

"15 июля некоторые СМИ сообщили о том, что транспортный самолет вооруженных сил США совершил посадку на Тайване. Мы выражаем в связи с этим серьезную озабоченность", - отметил он.

"Тайвань является священной неотъемлемой частью территории КНР. Любые иностранные воздушные суда для осуществления посадки на нашей территории должны получить разрешение со стороны правительства КНР. Любые вторжения иностранных кораблей и самолетов в наше территориальное воздушное пространство могут привести к тяжелым последствиям", - подчеркнул У Цянь.

"Со всей серьезностью призываем США перестать играть с огнем и прекратить рискованные провокации, не следует направлять ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также создавать новые риски обострения ситуации в Тайваньском проливе", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что в четверг утром американский военно-транспортный самолет C-146A совершил посадку в аэропорту Тайбэя Суншань. По данным агентства, он прилетел с Окинавы. После непродолжительной стоянки самолет улетел. О целях визита воздушного судна не сообщается.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.