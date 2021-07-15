Ереван готов возобновить процесс по Карабаху в рамках заявления Минской группы ОБСЕ

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Армения готова возобновить процесс нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с заявлением Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения выступает против мира и соглашения о мире. Однако Армения уже несколько раз приветствовала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. Напомню, что в основе карабахского конфликта лежат три хорошо известных сторонам принципа: самоопределение народов, исключение применения силы или угрозы силы, территориальная целостность", - сказал он.

Как заявил Пашинян, правительство Армении призывает членов ОДКБ и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на жертвы на границе с Азербайджаном. "За последние два месяца у нас было две жертвы на армяно-азербайджанской границе. Выражая соболезнования родным и близким погибших, обращаю внимание на данный факт наших партнеров по ОДКБ и сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил он.