Власти Грузии проинформируют главу Евросовета о митинге противников ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель посетит Грузию с визитом 18-19 июля, в ходе которого ему будет предоставлена информация об избиении журналистов на митинге противников ЛГБТ-сообщества 5 июля. Об этом председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сообщил в интервью, опубликованном в четверг на сайте телеканала "Рустави 2".

"Визит уже запланирован, насколько мне известно, он [Мишель] планирует приехать 18 или 19 июля. Мы предоставим Шарлю Мишелю полную информацию о 5 июля. Мы сообщим о том, каких рисков ожидали, что было просчитано и как действовали правоохранительные органы. Мы предоставим ему информацию обо всем, в том числе и о том, какова была реакция государства уже после того, как, к сожалению, произошло это насилие", - сказал Кобахидзе.

Это будет третий визит Мишеля в этом году. В первый раз он посетил Грузию в конце февраля. Затем он приехал в Тбилиси 20 апреля - на следующий день после подписания между политическим партиями соглашения о выходе из кризиса, длившегося с ноября 2020 года после парламентских выборов.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в столице Грузии марш. Против этого выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные лица напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала более 20 человек.

11 июля у себя дома был найден мертвым оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, также пострадавший от рук противников ЛГБТ. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента прошли митинги с требованием отставки кабинета министров.