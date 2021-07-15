"Слуга народа" считает Авакова лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Председатель украинской президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает Арсена Авакова, отставку которого с поста главы МВД Украины Верховная рада приняла в четверг, лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

"Для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович [Аваков], я не вижу, - сказал Корниенко в четверг журналистам. - Это будет окончательная точка в вопросе "Харьков - русский город". Это свидетельствовало бы о том, что там украинская патриотическая власть, там человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности".

Глава партии отозвался об Авакове также как о хорошем хозяйственнике. "Хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть", - сказал Корниенко.

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса.

Аваков был председателем Харьковской областной государственной администрации в 2005-2010 годах, депутатом Харьковского областного совета.

Ранее Рада поддержала написанное в минувший вторник заявление об отставке Авакова. Он занимал должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, который пришел после смены власти на Украине в 2014 году и не лишился своего поста до настоящего времени. Ему удавалось удерживаться, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины, а также вопреки критике как со стороны участников событий, которые привели к госперевороту на Украине, так и со стороны его противников. Недовольные Аваковым предъявляли ему претензии из-за неудачной реформы полиции, безуспешности в раскрытии резонансных убийств, а также за преследование оппозиции и националистов.