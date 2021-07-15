Байден и Меркель в ходе ее визита в Вашингтон обсудят Россию и кибератаки

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, как ожидается, обсудят в ходе предстоящих позднее в четверг переговоров в Белом доме взаимоотношения с Россией, в том числе тему приписываемых российским хакерам кибератак. Об этом сообщила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном визиту Меркель в США, представитель американской администрации высокого ранга.

Как она подчеркнула, в Вашингтоне надеются, что визит Меркель позволит "подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами".

Американская администрация ожидает, что в ходе встречи Байден и Меркель "обсудят весь спектр общих вызовов в области безопасности, в том числе Афганистан, Ливию и регион Сахеля". "Ожидаем, что лидеры также обсудят общие способы ответа на региональные вызовы, в том числе противостояние российским кибератакам и территориальной агрессии, противодействие растущему влиянию Китая, его нерыночным экономическим практикам и нарушениям прав человека, в том числе принудительному труду", - утверждала также ведущая брифинга. Кроме того, власти США рассчитывают затронуть тему "поддержки суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также укрепления евроатлантических устремлений стран Западных Балкан".

Администрация США ожидает также, что будут обсуждаться темы борьбы с пандемией, в том числе "предоставления доступа к вакцинам по всему миру".

Противодействие Китаю

Американская администрация рассчитывает, что в ходе предстоящих переговоров президент Байден и Меркель уделят значительное внимание теме противодействия определенным экономическим практикам Китая.

"Китай в очень значительной степени будет на повестке дня в ходе встречи двух лидеров", - сказала она. "Мы очень даже ожидаем, что в ходе разговора будет затронут вопрос о том, что делать с нерыночными практиками Китая, экономическими злоупотреблениями и так далее", - добавила ведущая брифинга.

"Я думаю, что мы очень четко и последовательно говорили о том, что нам необходимо действовать в отношении Китая с позиции силы, что включает в себя наших союзников и партнеров. Германия, конечно же, является одним из наших ближайших союзников", - подчеркнула представительница администрации.

Ей был задан вопрос о том, как Байден намерен добиваться от Берлина противодействия Пекину в условиях, когда Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. На это ведущая брифинга ответила, что "отношения между США и ЕС в торговой сфере и сфере инвестиций являются самыми масштабными в мире", а отношения между Вашингтоном и Берлином "тоже очень значительны". В связи с этим, с точки зрения Вашингтона, было бы "намного более эффективно <...> устанавливать глобальные правила игры", опираясь на "объединенную силу этих трансатлантических и этих двусторонних отношений".