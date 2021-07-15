Байден и Меркель примут по итогам встречи "Вашингтонскую декларацию"

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, как ожидается, примут по итогам предстоящих позднее в четверг переговоров в Белом доме "Вашингтонскую декларацию", в которой выскажутся за отказ от деления мира на сферы влияния, поддержание основанного на правилах международного порядка и трансатлантическое сотрудничество. Об этом сообщила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном визиту Меркель в США, представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы ожидаем, что лидеры обнародуют "Вашингтонскую декларацию", в которой будет отражено их общее видение сотрудничества по противодействию политическим вызовам. Этот документ, скорее всего, изложит широкие принципы и ценности, формирующие наши отношения", - сказала она.

"Считаем, что это будут руководящие принципы отношений на предстоящие месяцы и годы, по мере того как мы продолжим противодействовать общим вызовам, с которыми сталкиваемся, в контексте общей приверженности демократическим принципам, ценностям, институтам и правам человека, приверженности поддержанию основанного на правилах международного порядка и открытого мира без сфер влияния, общих усилий по выстраиванию сильной и справедливой рыночной экономики, развивающей устойчивость и демонстрирующей, что демократическое лидерство дает результаты, и, конечно, важности трансатлантического сотрудничества", - заявила представитель исполнительной ветви власти США.

По ее словам, стороны также вырабатывают "другие инициативы, направленные на укрепление" двусторонних отношений на перспективу.

Речь идет, в частности, о создании форума, в рамках которого "немцы и американцы из большого числа секторов" будут анализировать глобальные проблемы и предлагать пути их решения, пояснила чиновник. Кроме того, рассказала она, правительства США и ФРГ "рассмотрят разработку экономического диалога, чтобы еще больше укрепить эту часть двусторонних отношений" и изучат вариант "запуска партнерства в области энергетики и климата". Предполагается, что такое партнерство будет способствовать взаимодействию Вашингтона и Берлина с целью решения вопросов "изменения климата", сотрудничеству "в области переходных энергетических технологий, поддержки энергетического перехода развивающихся экономик", пояснила представитель американской администрации.