В Грузии задержали еще двух человек за избиение людей на митинге против ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще двух человек по обвинению в нападении и нанесении телесных повреждений оператору телеканала "ТВ Пирвели" и еще одному гражданину на митинге противников ЛГБТ-сообщества, прошедшем в Тбилиси 5 июля. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

"Сотрудники департамента полиции Тбилиси МВД в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по факту насилия в отношении гражданина, а также за незаконное воспрепятствование журналистской деятельности с угрозой насилия, насилие, совершенное группой лиц, задержали двух человек", - сказано в сообщении.

По данным МВД, один из обвиняемых напал на оператора "ТВ Пирвели" в Тбилиси на пересечении улиц Табукашвили и Чантурии, а второй избил прохожего на проспекте Руставели около церкви Кашвети. Задержанным грозит лишение свободы сроком до шести лет. Всего по делу о беспорядках на митинге противников ЛГБТ задержаны 23 человека.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала более 20 человек.

11 июля у себя дома был найден мертвым оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава, также пострадавший от рук противников ЛГБТ. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. У парламента прошли митинги с требованием отставки кабинета министров. Участники акций протеста считают, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.