Пашинян: заявления Баку против территориальной целостности Армении подрывают мир

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Заявления азербайджанских властей, которые направлены против территориальной целостности Армении, подрывают мир и стабильность в регионе. Об этом заявил в четверг на заседании армянского правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"Уважаемые коллеги, если к этому добавить провокационные заявления Азербайджана, направленные против территориальной целостности Армении, становится ясно, кто, какая именно страна мешает установлению стабильности и мира в регионе. Если мы внимательно изучим заявления Азербайджана, то увидим, что у этой страны есть территориальные амбиции по отношению к большинству своих соседей", - подчеркнул он.

В среду азербайджанский лидер Ильхам Алиев вновь заявил о готовности Баку провести делимитацию границы и подписать мирный договор с Ереваном и обвинил армянские власти в нежелании это сделать. При этом на данный момент сохраняется напряженной ситуация на границе двух республик в районе Сюникской и Гегаркуникской областей. 12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов, пройдя вглубь армянской территории. С тех пор обе стороны периодически обвиняют друг друга в провокациях, а также заявляют о раненых в результате перестрелок. Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном после окончания боевых действий осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов.

Также протест в Ереване вызывают заявления Баку о планах создать Зангезурский коридор, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через Зангезур (Сюникская область Армении).