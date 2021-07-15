Минобороны Украины сообщило о поставке первого турецкого беспилотного комплекса для ВМС

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Турция поставила ВМС Украины первый беспилотный комплекс Bayraktar. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в Facebook Минобороны Украины.

"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - написало ведомство.

Как говорится в сообщении, турецкий комплекс позволит вести "эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей", а также поражать надводные и наземные объекты противника "высокоточными средствами".

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о планах закупить 48 таких аппаратов. Киев рассчитывает наладить совместное производство комплексов на верфи "Океан" в Николаеве.

В апреле 2021 года Bayraktar впервые совершил вылет в зону силовой операции в Донбассе.