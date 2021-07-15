Ереван призвал ОДКБ и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на жертвы на границе

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Армении призывает членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на жертвы на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"За последние два месяца у нас было две жертвы на армяно-азербайджанской границе. Выражая соболезнования родным и близким погибших, обращаю внимание на данный факт наших партнеров по ОДКБ и сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил он.

Армения готова возобновить процесс нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с заявлением Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. "Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения выступает против мира и соглашения о мире. Однако Армения уже несколько раз приветствовала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. Напомню, что в основе карабахского конфликта лежат три хорошо известных сторонам принципа: самоопределение народов, исключение применения силы или угрозы силы, территориальная целостность", - сказал Пашинян.

После окончания боевых действий осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. С тех пор стороны сообщают о провокациях.

В Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на границе. В организацию входят Россия, Армения Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В свою очередь, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе предложили свой план деэскалации, который предполагает, что стороны должны отвести войска и начать с помощью Минской группы процесс демаркации и делимитации совместной границы. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В ее состав также входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Армения и Азербайджан.