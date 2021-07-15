Талибы опровергли сообщения о предложении перемирия властям Афганистана

ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) опровергло в четверг заявление представителя афганской делегации на переговорах в Дохе (Катар) о том, что предложило Кабулу прекратить огонь. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

"Это утверждение не соответствует действительности", - цитирует телеканал официального представителя "Талибан" Забихуллу Муджахида.

В четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери заявил, что талибы предложили прекратить огонь сроком на три месяца в обмен на освобождение ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения.

Пресс-конференция состоялась перед намеченной на четверг встречей в Кабуле членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху. Эти консультации, ведущиеся с сентября 2020 года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов, в число которых входит и Надери. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.

Предполагается, что в состав делегации Кабула на встрече в Дохе войдут, в частности, бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Делегацию талибов возглавит их основной переговорщик Абдул Гани Барадар.