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Премьер Украины предложил Раде назначить Дениса Монастырского главой МВД

Монастырский в настоящее время руководит парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду проект о назначении Дениса Монастырского главой министерства внутренних дел. Соответствующую копию документа опубликовал в четверг в Facebook депутат парламента, член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Денис Шмыгаль <...> предложил Дениса Монастырского в качестве кандидата на должность главы МВД", - сообщил он.

Монастырский в настоящее время руководит парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее в четверг Рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Он занимал этот пост с 27 февраля 2014 года.

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