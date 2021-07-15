Премьер Украины предложил Раде назначить Дениса Монастырского главой МВД

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду проект о назначении Дениса Монастырского главой министерства внутренних дел. Соответствующую копию документа опубликовал в четверг в Facebook депутат парламента, член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Денис Шмыгаль <...> предложил Дениса Монастырского в качестве кандидата на должность главы МВД", - сообщил он.

Монастырский в настоящее время руководит парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее в четверг Рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Он занимал этот пост с 27 февраля 2014 года.