Госдепартамент предложил до $10 млн за данные о хакерах под контролем иностранных властей

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Государственный департамент США готов предложить до $10 млн за информацию, которая приведет к выявлению лиц, замешанных в кибератаках против ключевой инфраструктуры США и действующих по указанию иностранных правительств. Об этом в четверг сообщило ведомство на сайте программы "Вознаграждения за справедливость" (Rewards for Justice).

"Программа Госдепартамента "Вознаграждения за справедливость" предлагает до $10 млн за информацию, которая приведет к идентификации и обнаружению места пребывания лиц, замешанных в преступной активности в киберпространстве, направленной против жизненно важной инфраструктуры США, действующих в нарушение Акта о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении и по указанию или под контролем иностранных правительств", - отмечается в тексте.

В число нарушающих акт деяний входит вымогательство с помощью соответствующих компьютерных вирусов, намеренный вход и получение информации, программ и программного кода из защищенных компьютерных сетей. В число "защищенных компьютеров" входят не только правительственное имущество, но и оборудование иных организаций, вовлеченных в обеспечение межгосударственных коммуникаций и внешней торговли.

Осознавая необходимость "обеспечения безопасности возможных источников", организаторы программы создали линию для связи с ними в даркнете. Вознаграждение также может быть выдано в криптовалюте.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.