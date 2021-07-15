Глава ДНР заявил о единстве Донбасса и России

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Население Донбасса исторически воспринимает регион как часть российского государства и с 2014 года отстаивает эту позицию, в том числе с оружием в руках. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на открытии международного форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов", передает корреспондент ТАСС.

"Мы - часть большой России. Но она не заканчивается на границах Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей. Киев и Чернигов, Одесса и Николаев, Днепропетровск и Запорожье, Харьков и Кировоград - это русские города. Сотни тысяч российских граждан сейчас живут на Украине", - заявил Пушилин, добавив, что их права в настоящее время ущемляются украинской властью.

По его словам, выбор жителей в 2014 году не был спонтанным и неожиданным. "О его исторических предпосылках говорит в своей недавней статье Владимир Владимирович Путин. Он пишет, что в начале 1918 года Донецко-Криворожская республика - предшественница народных республик Донбасса - обращалась в Москву с вопросом о вхождении в состав России", - напомнил Пушилин.

Он подчеркнул, что Донбасс связан с Россией родственными, культурными и экономическими связями. "Донбасс - это средоточие патриотов России, тут сконцентрированы самые неравнодушные ее сыны и дочери, - резюмировал он. - В 2014 году мы встали на защиту Русского мира и не уходим с линии обороны до сих пор. Это наша ответственность, которую мы несем в полной мере".

Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов" проходит в Донецке при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия". Среди участников - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.

Также присутствуют политические и общественные деятели, ученые, педагоги, студенты, представители общественных организаций и движений РФ, ДНР и ЛНР. Участники обсудят достижения России в ключевых сферах жизни общества, обменяются мнениями об усилении международного партнерства и интеграционных процессов Донбасса с РФ, особое внимание будет уделено усилиям Москвы по защите прав русскоязычных людей за пределами российского государства.